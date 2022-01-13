"Будем рожать всех, кого дает Бог": 42-летняя мать 16 детей из Львовщины рассказала, как живет их семья

Люди на многодетную семью реагируют по-разному.
Во Львовской области 42-летняя Галина Цицей вместе с мужем воспитывают 16 детей. Старшему их сыну – 19 лет, а самому младшему – всего 4 месяца.
Об этом пишет УНИАН.
Супруги из многодетных и религиозных семей
Женщина рассказывает, что она с мужем воспитывают 7 девушек и 9 мальчиков. С семьей они проживают в 6-комнатном доме на окраине села Добрячина возле Червонограда Львовской области. Муж женщины частный предприниматель, многодетная мать раньше тоже работала, однако в последнее время ухаживает за детьми. Галина Цицей говорит, что они с мужем из многодетных и религиозных семей. Она добавляет, что супруги сразу решили, что будут рожать всех детей, которых им дает Бог.
Детей называли библейскими именами
Своих детей супруги называли библейскими именами. Последнего сына назвали в честь врача, принимавшего у женщины роды.
"Детей у нас шестнадцать: 19-летний Павел, 17-летняя Анита, 16-летний Яков, 15-летняя Елизавета, 13-летняя Тавита, 12-летняя Лоида, 11-летний Даниил, 10-летний Матвей, 8-летний Вениамин, 7-летняя Галина, 6-летняя Евникия, 5-летний Семен, 4-летний Рувим, 3-летний Марк, 2-летняя Руфина и новорожденный Олежик, ему всего четыре недели", — говорит многодетная мать.
Как супругам удается воспитывать столько детей
Галина Целей добавляет, что среди детей бывают разные ситуации, однако супруги пытаются их научить быть терпеливыми друг к другу. Также женщина утверждает, что они ничего не запрещают своим детям, но следят за тем, что они смотрят и чем интересуются.
"У нас в семье действуют железные правила. Например, нельзя ругаться. А если уж так случилось, значит обязательно должны извиниться. Мы учим, чтобы старшие детки уступали меньшем. Например, бывает, дети сорятся за какую-то мелочь, за какую-то игрушку... Учим их, чтобы любили друг друга, не обижали, но вместе с тем стараемся сделать так, чтобы дети не скрывали ничего от нас, даже как что-то нехорошо сделали", – говорит женщина.
На обед варят 7 литров борща
Галина Целей отмечает, что дети иногда ей помогают по хозяйству.
"На обед варим, в среднем, литров семь борща. Не всегда все съедаем за раз, бывает, что и остается. Если вареники – то лепим их все вместе с девочками, дети очень любят это блюдо. В общем, у детей разные вкусы, бывает, что и перебирают — кто-то любит бульон, кто-то другое просит приготовить. На завтрак обычно молочная каша. Ее все едят. Старшие девочки любят что-то выпекать", — говорит женщина.
Люди на многодетную семью реагируют по-разному
Многодетная мать добавляет, что люди иногда не понимают, почему у них столько детей, однако супруги не обращают на это внимания.
"В воскресенье я всегда одеваю детей одинаково, то люди обращают внимание – кто-то улыбается, кто-то удивляется, кто-то, может, крутит пальцем у виска. Но я не оглядываюсь", — говорит Галина Цилей.
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