Бросилась под поезд: погибшей на железной дороге во Львове оказалась 14-летняя школьница

По предварительным данным, девушка покончила с собой.
Правоохранители установили личность погибшей, которую сбил поезд "Львов-Черновцы" в районе Сыхова. Ею оказалась 14-летняя ученица одной из львовских школ.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
"Сегодня, 22 февраля, на оперативную линию 102 поступило сообщение от машиниста пассажирского поезда сообщением "Черновцы-Львов" о том, что около 10:00 на железнодорожном переезде в районе Сыхова под колеса поезда бросилась девушка, которая от полученных травм скончалась", — говорится в сообщении.
Погибшей оказалась ученица одной из львовских школ в возрасте 14 лет. Предварительно установлено, что девушка могла броситься под поезд с намерением покончить с собой.
Полицейские устанавливают обстоятельства его смерти. Решается вопрос правовой квалификации происшествия.
Напомним, поезд сбил девушку около 09:50 на железнодорожной станции "Сихов" на ул. Зеленая, 308.
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