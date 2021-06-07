Бросила мама: во Львове 3-летний мальчик посреди ночи пришел к соседям (фото)

Ребенок сам ночью остался в квартире.

В ночь на понедельник, 7 июня, во Львове 3-летний заплаканный мальчик пришел к соседям, ведь остался дома один. Двери в его квартиру была настежь открытой.

"Около 3 часов ночи патрульные прибыли на вызов на улицу Выговского. Неравнодушные граждане сообщили, что в дверь их квартиры среди ночи постучал мальчик и сказал, что его оставила мама. Ребенок стоял рядом с заявителями и плакал. Супруги указали на квартиру с открытыми настежь дверями, где живет ребенок", — рассказали в патрульной полиции Львовской области.

Правоохранители зашли с мальчиком в указанную квартиру, однако там никого не было. Инспекторы успокоили малыша и расспросили информацию о маме. Он назвал ее имя, однако не знал, куда она пошла.

Правоохранители выяснили номер телефона матери. 34-летняя женщина сообщила, что вынуждена работать ночью, потому что днем сидит с 3-летним сыном.

"Патрульные дождались мать и провели с ней профилактическую беседу о недопустимости таких действий. Информацию об этом инциденте передали в отдел ювенальной превенции", — говорится в сообщении.

Напомним, в Черкассах 4-летний мальчик чуть не выпал из многоэтажки, пока мама оказывала интимные услуги за деньги.

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