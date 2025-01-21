Бросил гранату во двор дома: во Львовской области задержали парня

Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Вечером 20 января в Шептицком 19-летний житель Львовщины взорвал гранату РГД-5 во дворе многоэтажки. К счастью, обошлось без пострадавших, однако взрывная волна повредила окна одной из квартир.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

"По указанному адресу немедленно прибыли полицейские-взрывотехники, оперативники, сотрудники других служб полиции Львовщины и территориального отдела полиции. Предварительно правоохранители установили, что взорвалась граната РГД-5", — говорится в сообщении.

Полицейские установили личность правонарушителя и задержали его. Задержанному сообщено о подозрении в совершении хулиганства, что предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.

Суд вскоре изберет меру пресечения. Продолжается досудебное расследование, в ходе которого правоохранители выясняют происхождение боеприпаса.

Напомним, в Киеве мужчина пытался убить родного брата, бросив гранату в окно его квартиры.

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