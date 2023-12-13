Брал за горло и обматерил: на Львовщине мужчина в военной форме угрожал священнику повесткой

Судя по контексту, у военного – личная неприязнь к священнику после похорон своего сына, тоже военнослужащего.

В соцсетях опубликовали видео, на котором мужчина в военной форме грубо общается со священником, угрожает ему и говорит, что если священник не явится в ТЦК, то его туда отвезут силой или заберут сына.

Очевидно, священник и военный знакомы между собой, а у военного есть какая-то обида на клирика. Сам военный вспоминает, что похоронил недавно сына, тоже военнослужащего.

"Ты дол***об. Я если бы мог, то тебя задушил бы", — угрожал мужчина в военной форме, ухватив священника в ризах за горло.

"Ты моего сына, с*ка, опозорил, п**ар. Ты как его хоронил у меня во дворе, что ты ему говорил — "раб божий". Звание не умел сказать, п***рюга. И не дай бог, ты не приедешь в пятницу в Яворов. Я приеду с пацанами и заберу тебя. Будешь в Яворове, тебе там дадут все. А тут даже не надейся и никого не проси. Ты уже свое съел. Не хочешь ты – я твоего сына заберу, зятя заберу. А ты сиди здесь, шикуй. Я тебе не прощу. Пошел на**й, – продолжил мужчина в военной форме.

На Львовщине мужчина в военной форме "брал за горло" и угрожал священнику повесткой

В соцсетях отмечают, что инцидент произошел 12 декабря в селе Дулибы Стрыйского района Львовской области.

Инцидент прокомментировал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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"В соцсетях распространяют видео, на котором мужчина в военной форме грубо общается со священником. Записали его, вероятно, сегодня в Стрыйском районе. На видео мужчина в военной форме говорит, если священник не явится в ТЦК, то его отвезут туда силой.

Судя по всему, люди на видео знакомы и у мужчины в военной форме есть личное оскорбление отца. Ситуация нуждается в полном выяснении, ведь в Интернете есть лишь фрагмент видеозаписи и вырванный из контекста разговор.

То, что могу сказать точно: мобилизационный процесс не может происходить с унижением чести и достоинства человека и не должен перерастать в сведение личных счетов", — отметил Козицкий.

Он призвал руководство Львовского областного ТЦК и СП выяснить, действительно ли мужчина в форме на этом видео являюется работником ТЦК, и дать оценку его действиям.

Львовский ТЦК на момент публикации новости пока не комментировал событие.

Напомним, в Черновцах работники ТЦК возле храма задержали священника ПЦУ.

Ранее мы писали, могут ли мобилизовать священников и можно ли избежать мобилизации из-за религии.

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