Брал по $5 тысяч: на Львовщине задержали мужчину, который незаконно переправлял призывников за границу

Брал по $5 тысяч: на Львовщине задержали мужчину, который незаконно переправлял призывников за границу

На Львовщине задержали злоумышленника, организовавшего схему незаконного выезда за границу военнообязанных мужчин.

Военнослужащие Львовского отряда задержали в одном из населенных пунктов Яворовского района 42-летнего украинца, незаконно переправлявшего других военнообязанных мужчин за границу.

Об этом сегодня, 26 апреля, сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Задержанный делал для мужчин фиктивные договоры о трудоустройстве в транспортную фирму. В дальнейшем сведения относительно так называемого водителя незаконно вносили в систему "Шлях", в которой регистрируют разрешения на выполнение международных перевозок в условиях военного положения.

За такую "услугу" мужчина должен был получить вознаграждение в 5 500 долларов США.

facebook.com/Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

"Во время проведения мероприятий совместно с правоохранителями злоумышленника задержали в одном из населенных пунктов Яворовского района при попытке вывезти в страны ЕС гражданина Украины, который по легенде должен был "следовать водителем для перевозки гуманитарной помощи", — говорится в сообщении.

facebook.com/Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Задержанному уже сообщили о подозрении и избрали ему меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога в сумме 70 тыс. грн. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до 9 лет лишения свободы. В настоящее время устанавливают всех причастных лиц к совершению этого правонарушения.

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