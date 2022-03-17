Борщ от шефа: во Львове Евгений Клопотенко готовил для беженцев и волонтеров

Вместе с сестрой и помощниками известный кулинар сварил 320 литров борща.

Блюдом смогли полакомиться почти полторы тысячи человек. Все секреты приготовления Клопотенко не раскрыл, только сказал, что положил много мяса, лука, чеснока, а еще майорана и кориандра.

В эфире ТСН рассказали также о том, что в центре Львова Евгений Клопотенко намерен открыть кафе и трудоустроить поваров, которые в результате войны потеряли работу. В этом заведении также будут бесплатно кормить всех, кто в этом нуждается.

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"В таких условиях никогда не приходилось, я готовил меньше, литров 100, а чтобы 300 литров за раз борща я еще не побил никогда, ну не делал, теперь делаю. Ты когда ешь борщ, чувствуешь что ты как к чему-то своему такому жидкому, к чему-то такому очень важному возвращаешься", — поделился шеф-повар, кулинарный эксперт Евгений Клопотенко.