Борис Джонсон стал почётным доктором Львовского университета им. Франко

Научное звание экс-премьер-министру Великобритании присвоил Ученый совет Львовского университета. Борис Джонсон поблагодарил львовских ученых за доверие.

Об этом сообщает пресс-служба ЛНУ им. Франко.

"Кандидатуру Бориса Джонсона выдвинул ректорат Львовского университета и поддержали пятеро профессоров Университета. В частности, со словами поддержки по присвоению звания "Doctor Honoris Causa Львовского университета" Борису Джонсону выступили ректор, член-корреспондент НАН Украины Владимир Мельник, проректор по научно-педагогической и международного сотрудничества Сергей Резник, заведующий кафедрой европейского права, заместитель декана факультета международных отношений Михаил Никиевич, заведующий кафедрой алгебры, топологии и основ математики Тарас Банах и профессор кафедры географии Украины Мирослав Днестрянский", — говорится в сообщении.

Ректор ЛНУ им. Франко Владимир Мельник подчеркнул, что Борис Джонсон – это большой друг Украины, который одним из первых поддержал украинцев в борьбе против российских оккупантов. Ученый совет университета единогласно поддержал такое решение.

Борис Джонсон уже поблагодарил университет за доверие и подчеркнул, что это для него честь.

"Я горжусь тем, что в должности премьер-министра Соединенного Королевства имел возможность сыграть свою скромную роль в помощи Украине в войне против российского агрессора, и буду продолжать делать все, что в моих силах, чтобы и дальше поддерживать Украину, даже когда я уже покинул офис. Для меня большая честь получить звание "Doctor Honoris Causa" вашего Университета и у меня большая надежда, что смогу посетить Университет в будущем", — подчеркнул Борис Джонсон.

Напомним, Борис Джонсон получил новую должность и будет сотрудничать с Украиной.

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