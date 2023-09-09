Борис Джонсон неожиданно прибыл во Львов (фото)

Сегодня, 9 сентября, во Львов прибыл бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Фото опубликовал мэр Львова Андрей Садовый.

"Приветствуем большого друга Украины Бориса Джонсона во Львове", – написал он.

Джонсона встретил Садовый

Джонсон приехал во Львов, чтобы лично принять присвоенное ему Львовским национальным университетом имени Ивана Франко звание Doctor Honoris Causa.

В "Укрзализныце" сообщили, что Борис Джонсон уже в пятый раз путешествует в украинских поездах.

"Свое 5 путешествие украинским поездом господин Борис решил провести в Интерсити+ в компании обычных пассажиров. Здесь вам всегда рад каждый, господин Джонсон!" — написали в "Укрзализныци".

Ранее стало известно, что Борис Джонсон снова приехал в Киев. Фотографией с бывшим премьером поделился в своих соцсетях Владимир Зеленский.

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