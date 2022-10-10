Большая часть Львова без электричества: Садовый призвал сделать дома запасы пищи и воды

Мэр рекомендует львовянам доехать домой до того, как стемнеет, потому что уличное освещение не будет работать.

Из-за ракетных обстрелов большая часть Львова до сих пор остается без электроэнергии.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

Часть уличного освещения тоже не работает. Поэтому мэр рекомендует львовянам доехать домой до того, как стемнеет.

Также он призвал сделать дома запас пищи и воды.

"Уведомление о воздушной опасности работает с перебоями из-за отсутствия электроэнергии. В случае тревоги по городу будут ездить автомобили с громкоговорителями", – добавил Садовый.

Ранее сообщалось, что во Львове в результате взрыва временно приостановлена работа городских ТЭЦ, не работает треть светофоров.

Утром, 10 октября, во Львове и области прогремели несколько взрывов. Около 11 утра во второй раз атаковали российские ракеты.

РФ нанесла массовый преступный удар по Украине

Напомним, что 10 октября оккупанты ракетами и беспилотниками атаковали почти всю территорию Украины.

Во время массовой атаки 10 октября РФ выпустила по территории Украины 83 ракеты. 43 из них сбила противовоздушная оборона. Власти сообщили об обстрелах в Харькове, Киеве, Львове, Кременчуге, Николаеве, Днепропетровщине, Хмельницкой, Сумской, Ивано-Франковской, Полтавской областях и других населенных пунктах.

Около 16:00 глава Николаевской области Виталий Ким предупредил, что российские корабли перезарядились и снова вышли в Черное море для вероятных пусков ракет по Украине.