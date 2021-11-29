"Большая стройка" Зеленского реконструирует знаменитый Собор св. Юра во Львове

Во Львове начинается новый этап реконструкции греко-католического Архикатедрального собора св. Юра.

Всего за месяц подрядчик успел привести в порядок нижний двор и перешел к подготовительным работам по реставрации фасада Митрополичьих палат.

Восстановление одного из самых выдающихся памятников архитектуры на Западе Украины проходит в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает Львовская ОГА.

"Сейчас реконструкция на том этапе, когда прихожане видят значительные изменения, поскольку территорию нижнего двора перед входом в собор привели в надлежащий вид. Работники подрядной организации работают каждый день, чтобы завершить работы вовремя", - рассказал начальник управления капитального строительства Львовской ОГА Роман Калагурский.

Работы начались 11 октября. За это время подрядчик успел установить строительные леса, демонтировать старую брусчатку и положить новую. А вокруг обхода собора установили георешетки для усиления почвы.

Реставраторы уже проводят работы по сохранению белокаменных элементов фасада.

Восстановление греко-католического Архикафедрального собора св. Юра проходит за счет средств государственного и местного бюджетов.

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в этом году стартовала "Большая реставрация" - программа по восстановлению выдающихся исторических памятников и объектов культурного наследия, которая рассчитана на несколько лет.