Больных коронавирусом не выявили: в львовской школе и садике провели экспресс-тестирование

Тестировали, в частности, всех не вакцинированных учителей.
Во вторник, 14 сентября, во Львове провели экспресс-тестирование на коронавирус в школе №99 и в детском саду №133. Тестовый скрининг не выявил ни одного положительного результата.
Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.
Тесты делали для определения выборки распространение коронавируса в учебных заведениях.
Анализы на коронавирус сделали все невакцинированные работники школы №99, а также два класса десятиклассников. Никакого положительного результата тесты не показали.
Также проводили тестирование воспитателей в детском саду №133, где также положительных тестов не было.
По словам руководительницы управления образования Львова Зоряны Довганык, ситуация по распространению коронавируса в учебных заведениях меняется. Если в прошлом году больше болели педагоги, то сейчас — дети.
"На прошлой неделе было 11 работников учебных заведений с COVID-19, то по состоянию на сегодня их 13. Динамика по ученикам стала значительно разительнее: если на прошлой неделе больных было около 17, то сегодня — 48. Следовательно, на прошлой неделе 14 классов перешли на дистанционную форму обучения, сейчас же таких классов есть 33", — сказала Зоряна Довганык.
Напомним, коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 15 сентября, демонстрирует рост. За прошедшие сутки в области обнаружили 294 новых случаев инфицирования, а во Львове — 107. Всего проведено 1813 исследований методом ПЦР.