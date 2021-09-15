Больных коронавирусом не выявили: в львовской школе и садике провели экспресс-тестирование

Больных коронавирусом не выявили: в львовской школе и садике провели экспресс-тестирование

Тестировали, в частности, всех не вакцинированных учителей.

Во вторник, 14 сентября, во Львове провели экспресс-тестирование на коронавирус в школе №99 и в детском саду №133. Тестовый скрининг не выявил ни одного положительного результата.

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Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

Тесты делали для определения выборки распространение коронавируса в учебных заведениях.

Анализы на коронавирус сделали все невакцинированные работники школы №99, а также два класса десятиклассников. Никакого положительного результата тесты не показали.

Также проводили тестирование воспитателей в детском саду №133, где также положительных тестов не было.

По словам руководительницы управления образования Львова Зоряны Довганык, ситуация по распространению коронавируса в учебных заведениях меняется. Если в прошлом году больше болели педагоги, то сейчас — дети.

"На прошлой неделе было 11 работников учебных заведений с COVID-19, то по состоянию на сегодня их 13. Динамика по ученикам стала значительно разительнее: если на прошлой неделе больных было около 17, то сегодня — 48. Следовательно, на прошлой неделе 14 классов перешли на дистанционную форму обучения, сейчас же таких классов есть 33", — сказала Зоряна Довганык.

Напомним, коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 15 сентября, демонстрирует рост. За прошедшие сутки в области обнаружили 294 новых случаев инфицирования, а во Львове — 107. Всего проведено 1813 исследований методом ПЦР.

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