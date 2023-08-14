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Более 3 млн грн на спортивную площадку: в Украине назревает новый тендерный скандал

Более 3 млн грн на спортивную площадку: в Украине назревает новый тендерный скандал

Назревает очередной скандальный тендер / Фото: УНИАН

В тендере идет речь о строительстве спортивной площадки во время войны.

На площадке публичных закупок ProZorro был замечен очередной скандальный тендер.

Об этом пишет общественный деятель Клим Братковский.

"Как куется победа, на спортивных площадках... за 3,5 млн грн. Население села около 1000 человек", — написал в Facebooк.

По данным ProZorro, речь идет о строительстве спортивной площадки во Львовской области.

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Напомним, за последнее время в Украине стало известно о ряде государственных закупок, целесообразность и суммы в которых шокируют. Речь идет о барабанах для школьных укрытий, о "золотых" овощерезках и не только.

ТСН.ua собрал топ-5 скандальных госзакупок в Украине во время войны за последний период.

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