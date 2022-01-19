Более 10 лет не пускали молиться: во Львовской области греко-католической громаде вернули храм

Более 10 лет не пускали молиться: во Львовской области греко-католической громаде вернули храм

Храм у греко-католиков забрали еще в 1946 году.

В селе Дубровка Самборского района Львовской области общины Украинской греко-католической церкви вернули храм святого Василия Великого, возведенный в 1928 году.

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Об этом говорится в распоряжении главы Львовской ОГА Максима Козицкого.

"Вернуть бесплатно в собственность религиозной организации "Религиозная община Украинской греко-католической церкви в селе Дубровка Самборского района Львовской области" культовое здание – храм Святого Василия Великого в с. Дубровка Самборского района Львовской области", — говорится в документе.

В пресс-службе Самборско-Дрогобычской епархии УГКЦ ранее сообщали, что храм у них отобрали в 1946 году после того, как на псевдособоре во Львове СССР ликвидировал Украинскую греко-католическую церковь. Тогда храм был передан в пользование РПЦ.

В 1994 году храм был передан в общее пользование УАПЦ и УГКЦ, однако православные не допускали греко-католиков в церковь. В 1997 году Львовская ОГА передала храм в единоличное использование УАПЦ. В 2009 году православные построили новый храм, а этот закрыли, не пуская туда УГКЦ. Верующие годами молились на улице перед закрытым храмом.

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