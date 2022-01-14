"Бог услышал молитвы": удивительная история 6-летнего львовянина, вышедшего из комы ровно через год на Рождество

Невероятную рождественскую историю маленького пациента рассказал врач из Львова.

6-летний мальчик ровно год пробыл в коме и пришел в себя на Рождество, в тот же день, когда тяжело травмировался. Невероятную историю маленького пациента рассказал в эфире "Львовского радио" руководитель Центра нейрохирургии и неврологии Первого территориального медицинского объединения Львова Андрей Токарский.

Врач рассказал, что мальчик на Рождество катался на санках и въехал в дерево, от чего потерял сознание. Ребенок не приходил в себя круглый год из-за тяжелой черепно-мозговой травмы. За маленьким пациентом все это время наблюдали врачи, а родители не отходили от сына. Мальчика искусственно кормили, мыли. Сердцебиение и дыхание у него было.

"И вы только представьте! В тот же день, на Рождество, год спустя, как он въехал в дерево, он пришел к ясному сознанию, как будто он вчера уснул, а ныне проснулся. Мы говорили, что это чудо. А родители сказали, что они и еще много людей так сильно молились за него, что Бог, наверное, услышал их", — сказал нейрохирург.

По словам медика, "есть вещи, которые не зависят от врача", а вера действительно творит чудеса.

"У меня на руках умирало много людей. Я работаю в своей сфере более 40 лет и видел немало чудес. В частности, перед тяжелыми операциями, меня спрашивают родственники: "Что нам делать в это время?". И я всех отправляю молиться. Так вот, когда я думаю, что операция будет страшнотяжелой, длинной и скучной, то она проходит быстро и хорошо, у тех пациентов, чьи родственники молятся", — подытожил врач.

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