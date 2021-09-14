Бледную поганку перепутали с сыроежкой: трое львовян попали в реанимацию от отравления грибами

Бледную поганку перепутали с сыроежкой: трое львовян попали в реанимацию от отравления грибами

Медики подозревают, что среди грибов, которые ела компания дурзей, была бледная поганка — самый токсичный гриб-убийца.

Отдых в лесу завершился для трех львовян реанимацией. Трое друзей — две женщины и мужчина выехали из Львова на природу, где собрали сыроежек и решили пожарить их вместе с мясом на мангале. После трапезы уже ночью им стало плохо и в воскресенье утром, 13 сентября, их госпитализировали.

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Как рассказали ZAXID.NET во Львовской областной клинической больнице, куда попали отдыхающие, состояние двух больных тяжелое, третьей — удовлетворительное. Все они в реанимации.

"Состояние одной пациентки удовлетворительное, поскольку она не ела грибов, а только мясо, которое готовилось с грибами. А в двух других пациентов тяжелое. Есть подозрение, что они отравились бледной поганкой, перепутали ее с сыроежкой", — рассказала и.о. заведующего реанимационного отделения больницы Жанна Ушневич.

Напомним, в Винницкой области пятеро детей отравились грибами, среди которых была ядовитая бледная поганка. Две сестрички 4 и 12 лет умерли в больнице. За жизнь их 13-летнего брата борются медики.

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