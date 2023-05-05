Бизнесмен со Львова поставлял Rolls-Royce и Maybach руководству "Газпрома" и RT — СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила бизнесмена из Львова, который нелегально экспортировал в Россию автомобили премиум-класса.

Об этом СБУ сообщила сегодня, 5 мая.

Львовский предприниматель, ранее проживавший в России и имеющий там собственный бизнес, наладил схему переправки элитных автомобилей в Россию в обход международных торговых ограничений.

"Среди его заказчиков — представители топ-менеджмента кремлевского монополиста "Газпром" и пропагандистского телеканала Russia Today. С августа 2022 по март 2023 года бизнесмен нелегально переправил российским заказчикам 45 автомобилей на общую сумму свыше €3 миллиона", — уточнили в ведомстве.

Для этого мужчина покупал в украинских автосалонах премиальные машины, оформлял их на свои компании, а затем переправлял их транзитом через территорию Евросоюза в Беларусь, а оттуда - в Россию.

СБУ арестовала его имущества более чем на 700 млн грн.

Напомним, что СБУ задержала предателя, который отправлял в российский телеграмм-бот разведданные об обороне Киева.

Читайте также: