Бил палкой, а потом душил: на Львовщине сын безжалостно расправился с родной матерью

Во Львовской области 39-летний мужчина признан виновным в умышленном убийстве родной матери. Ему назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Об этом говорится в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.

"В одном из сел Яворивского района осужденный проживал со своей 60-летней матерью. Они часто распивали алкогольные напитки. Во время очередного застолья между матерью и сыном возник спор. Осужденный нанес удары кулаками по голове и телу женщины, после чего взял деревянную палку и продолжал бить ею. После того накрыл ее лицо свитером, чтобы закрыть доступ кислорода и начал душить руками за шею. Потерпевшая скончалась от асфиксии на месте", — говорится в сообщении ведомства.

Мужчина будет отбывать наказание в тюрьме.

Напомним, Закарпатская полиция задержала 26-летнего жителя села Иза за убийство матери.

Мужчины, обвиняемые в убийстве малолетнего ребенка, могли совершить еще одно убийство | Новости Запорожья

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