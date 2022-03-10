Бил ножом в грудь: старший брат зарезал младшего во Львовской области (фото)

Убийство произошло во время застолья.

В среду, 9 марта, в Яворове Львовской области мужчина убил своего брата во время распития спиртного.

Преступление произошло в одном из местных домов, сообщили в полиции Львовской области.

На месте происшествия стражи порядка обнаружили тело 32-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Как в дальнейшем установили медики, смерть наступила в результате ножевых ранений, в частности, в области груди.

Также полицейские установили, что ночью около 1:30, во время распития спиртного, у погибшего возник конфликт с его 42-летним братом, также жителем Яворова, во время которого старший нанес младшему несколько ударов ножом.

Правоохранители задержали злоумышленника, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Напомним, во Львовской области, в том числе и в Яворовском районе, запретили продажу алкогольных напитков на время военного положения.