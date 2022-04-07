Без Льва Толстого и Менделеева: во Львове предлагают переименовать 30 улиц, чтобы дерусифицировать город

Без Льва Толстого и Менделеева: во Львове предлагают переименовать 30 улиц, чтобы дерусифицировать город

Улицы хотят назвать в честь выдающихся фигур украинской истории и культуры.

В связи с полномасштабным вторжением России в Украину во Львове группа историков, политологов, литературоведов и филологов инициируют переименование более 30 улиц, названных именами российских деятелей, которые никак не были связаны с городом и имели не много общего с Украиной.

Также читайте Украинских Героев: в Праге переименовали улицу возле посольства РФ

Также переименовать хотят улицы, названные в честь носителей коммунистических идей и местностей современной России, пишет ZAXID.NET. Инициаторы предлагают изменить названия в честь выдающихся фигур украинской истории и культуры.

На их взгляд, "топонимика города и его культурное пространство в целом требуют системной и полной дерусификации и деколонизации".

Преименовать хотят такие улицы:

ул. Абхазька;

ул. Боткина;

ул. Брюллова;

ул. Венецианова;

ул. Врубеля;

ул. Герцена;

ул. Глинки;

ул. Дагестанская;

ул. Жуковского;

ул. Ковалевской;

ул. Козланюка;

ул. Комарова;

ул. Короленко;

ул. Корятька;

ул. Курильская;

ул. Лобачевского;

ул. Степана Мельничука;

ул. Менделеева;

ул. Николая Некрасова;

ул. Орельская;

ул. Павлова;

ул. Василия Перова;

ул. Кондрата Рылеева;

ул. Росси;

ул. Самарская;

ул. Ивана Сеченова;

ул. Таманская;

ул. Льва Толстого;

ул. Петра Чайковского;

ул. Антона Чехова;

ул. Чувашская;

ул. Петра Шереметы.

Один из инициаторов, политолог и руководитель проектов гражданской сети "Опора" Тарас Радь, рассказал, что идею разрабатывают и уже совсем скоро официально подадут во Львовский горсовет.

Напомним, в Харькове избавятся от всего, связанного с Россией: переименуют улицы, театр, лишают граждан России почетных званий.