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Без Льва Толстого и Менделеева: во Львове предлагают переименовать 30 улиц, чтобы дерусифицировать город

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Без Льва Толстого и Менделеева: во Львове предлагают переименовать 30 улиц, чтобы дерусифицировать город

Львовский городской совет

Улицы хотят назвать в честь выдающихся фигур украинской истории и культуры.

В связи с полномасштабным вторжением России в Украину во Львове группа историков, политологов, литературоведов и филологов инициируют переименование более 30 улиц, названных именами российских деятелей, которые никак не были связаны с городом и имели не много общего с Украиной.

Также переименовать хотят улицы, названные в честь носителей коммунистических идей и местностей современной России, пишет ZAXID.NET. Инициаторы предлагают изменить названия в честь выдающихся фигур украинской истории и культуры.

На их взгляд, "топонимика города и его культурное пространство в целом требуют системной и полной дерусификации и деколонизации".

Преименовать хотят такие улицы:

  • ул. Абхазька;
  • ул. Боткина;
  • ул. Брюллова;
  • ул. Венецианова;
  • ул. Врубеля;
  • ул. Герцена;
  • ул. Глинки;
  • ул. Дагестанская;
  • ул. Жуковского;
  • ул. Ковалевской;
  • ул. Козланюка;
  • ул. Комарова;
  • ул. Короленко;
  • ул. Корятька;
  • ул. Курильская;
  • ул. Лобачевского;
  • ул. Степана Мельничука;
  • ул. Менделеева;
  • ул. Николая Некрасова;
  • ул. Орельская;
  • ул. Павлова;
  • ул. Василия Перова;
  • ул. Кондрата Рылеева;
  • ул. Росси;
  • ул. Самарская;
  • ул. Ивана Сеченова;
  • ул. Таманская;
  • ул. Льва Толстого;
  • ул. Петра Чайковского;
  • ул. Антона Чехова;
  • ул. Чувашская;
  • ул. Петра Шереметы.

Один из инициаторов, политолог и руководитель проектов гражданской сети "Опора" Тарас Радь, рассказал, что идею разрабатывают и уже совсем скоро официально подадут во Львовский горсовет.

Напомним, в Харькове избавятся от всего, связанного с Россией: переименуют улицы, театр, лишают граждан России почетных званий.

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