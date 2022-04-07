Без Льва Толстого и Менделеева: во Львове предлагают переименовать 30 улиц, чтобы дерусифицировать город

Улицы хотят назвать в честь выдающихся фигур украинской истории и культуры.
В связи с полномасштабным вторжением России в Украину во Львове группа историков, политологов, литературоведов и филологов инициируют переименование более 30 улиц, названных именами российских деятелей, которые никак не были связаны с городом и имели не много общего с Украиной.
Также переименовать хотят улицы, названные в честь носителей коммунистических идей и местностей современной России, пишет ZAXID.NET. Инициаторы предлагают изменить названия в честь выдающихся фигур украинской истории и культуры.
На их взгляд, "топонимика города и его культурное пространство в целом требуют системной и полной дерусификации и деколонизации".
Преименовать хотят такие улицы:
- ул. Абхазька;
- ул. Боткина;
- ул. Брюллова;
- ул. Венецианова;
- ул. Врубеля;
- ул. Герцена;
- ул. Глинки;
- ул. Дагестанская;
- ул. Жуковского;
- ул. Ковалевской;
- ул. Козланюка;
- ул. Комарова;
- ул. Короленко;
- ул. Корятька;
- ул. Курильская;
- ул. Лобачевского;
- ул. Степана Мельничука;
- ул. Менделеева;
- ул. Николая Некрасова;
- ул. Орельская;
- ул. Павлова;
- ул. Василия Перова;
- ул. Кондрата Рылеева;
- ул. Росси;
- ул. Самарская;
- ул. Ивана Сеченова;
- ул. Таманская;
- ул. Льва Толстого;
- ул. Петра Чайковского;
- ул. Антона Чехова;
- ул. Чувашская;
- ул. Петра Шереметы.
Один из инициаторов, политолог и руководитель проектов гражданской сети "Опора" Тарас Радь, рассказал, что идею разрабатывают и уже совсем скоро официально подадут во Львовский горсовет.
Напомним, в Харькове избавятся от всего, связанного с Россией: переименуют улицы, театр, лишают граждан России почетных званий.