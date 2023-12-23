"Бешеная свадьба во Львове": что известно о случае со скандальным женихом-мажором

Вы точно помните громкую свадьбу во Львове на миллионы, с огромным тортом, звездами и танцами. Невесты – экспрокурор и эксработница ДБР – отгудели так, что вся страна говорила. Ну и снова эта парочка удивила. Бывший прокурор в розыске.

За что – говорится в эксклюзиве TSN.UA.

Свадьба на миллионы

Львовская элита ошарашила страну роскошной свадьбой в начале октября. Тогда об этом гудели все, ведь невесты оказались непростыми. Он – бывший прокурор Печерского района Киева 31-летний Ростислав Ильницкий, она – бывшая работница отдела кадров ДБР во Львове 27-летняя Роксолана Москва. Поэтому вопрос: откуда у работников структур, борющихся с преступностью и коррупцией — миллионы на гулянку со звездами, метровым тортом, роскошным платьем и многое другое.

Так вот, не живется спокойно этой парочке, потому что они снова в центре внимания и деньги, потраченные на свадьбу, могли быть заработаны не совсем честным путем. Ну, по крайней мере, честного человека явно не инкриминировали бы подделку документов. Да-да, вам не послышалось. Экспрокурора хотят судить сразу по трем частям 388 статьи Уголовного кодекса Украины.

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“ч.1 – Подделка удостоверения или иного официального документа, выдаваемого или удостоверяющегося предприятием, учреждением, организацией, гражданином-предпринимателем, нотариусом, государственным регистратором. ч.3 — Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершены повторно или по предварительному сговору группой лиц. ч.4 – Использование заведомо подложного документа”, — говорится в сообщении.

Экс-прокурор-беглец

Но это еще не вишенка на торте. Подозрение Ильницкому до сих пор не вручили, потому что экспрокурор скрылся еще 1 декабря и где скрывается сейчас — неизвестно. Но ведь интересно, что же такое подделывал Ильницкий? Lviv.media, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, пишет, что речь идет о подделке документов для выезда за границу. Интересно, а куда собрался львовский мажор? Ну, скоро узнаем. Сейчас ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Лакшеры свадьбы

В 5-ти звездном комплексе "Эмили Резорт", гуляли два дня. А пригласили и известных депутатов, и прокуроров, и министров, и бизнесменов, заметили на гуляниях и миллионеров, всего за два дня на свадьбе потанцевало 800 человек, потому и не удивительно, что такой размах был, похвастаться надо перед такими-то гостями

Только на выступления кумиров молодожены по предварительным подсчетам потратили почти 2 миллиона гривен. Торт, который невесты разрезали на праздновании, независимые кондитеры тогда оценивали в 100 тысяч гривен, а наши коллеги с завтрака с 1+1 решили поинтересоваться, а во сколько могло обойтись празднование подальше от городской суеты. Сумма действительно впечатляет.

Лакшеры были и обиды у невест. На них пара потратила еще несколько десятков тысяч долларов, если не за сотню.

Богатые родители

И, возможно, это можно было бы объяснить тем, что у невест не бедные родители, мама Роксоланы, например, известная львовская адвокат и бизнесвумен Богдана Москва. Так что, возможно, праздник детей тогда все-таки профинансировали родители и проводить свадьбу во время войны не запрещен, но уместны ли такие масштабы и показуха в инстаграмме — это уже другая тема.

Напомним, фигурант "пьяных секс-вечеринок", проходивших в Киеве, отыграл лакшеры-свадьбу, скандальные подробности которой разозлили украинцев.

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