Берут деньги за все: во Львове родители жалуются на поборы в детсадах и буллинг

Берут деньги за все: во Львове родители жалуются на поборы в детсадах и буллинг

Родители жалуются, что часто им приходится сдавать по 300-500 грн на нужды, в частности, финансирование которых предусмотрено государством.

Во Львове родители детей жалуются в соцсетях на то, что им приходится сдавать деньги на подручные средства, а также подарки детям и воспитателям в детских садах. Соответствующее сообщение в сообществе "Родители SOS" в Facebook разместила местная жительница.

"Об экономическом буллинг и поборах в дошкольных образовательных заведениях. На текущий ремонт, канцтовары, мыло, туалетную бумагу, полотенца, на день Ангела, день Матери, подарки детям и работникам после выступлений, на дни рождения, на чистку ковров и методички, на тряпки, моющие средства и швабры... Регулярно по 300-500 грн. Дети еще далеко не студенты — а уже нужно сдать в том числе и на методички ", — написала женщина.

По ее словам, несогласных родителей со сдачей средств в государственные детские сады, другие же родители и работники дошкольных учреждений начинают травить.

"Неравнодушные" родители уверены, что в ЗДО во Львове "детям нечем вытирать рот", не хватает мыла, туалетной бумаги, нужно за свой счет регулярно финансировать ремонт дверей, чистку ковров и тому подобное. Ну и конечно классика: если вы деньги не сдали (или сдали меньше установленной "абонплаты") — подарки для ваших детей покупать не будут", — жалуется женщина.

По ее словам, часто поддерживают такие поборы и "укрощение несогласных" родителей сами работники дошкольных учебных заведений.

"Методы стандартные советские: хамство, игнор вопросов, просьб, своих прямых обязанностей. Дети, родители которых отказываются сдавать деньги на регулярный непонятный нецелесообразный частный формат функционирования коммунального заведения должны смотреть, как эти подарки дарят детям, родители которых деньги сдали. Такая себе трансформация отдельных групп в государственном садике в частный кружок "активистов". "Активисты" возмущены, что их собственной частной туалетной бумагой и мылом будут пользоваться дети, которым эти же вещи в заведении приобрели за налоги родителей", — рассказала женщина.

Напомним, девочка из Черновцов, которая стала жертвой буллинг в одном из местных детских садов, получила подарок от президента Владимира Зеленского по случаю праздника 8 Марта.

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