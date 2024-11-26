Автомобиль упал в котлован и перевернулся: на Львовщине произошло смертельное ДТП

В результате аварии водитель и его пассажир погибли на месте.

В городе Городок Львовского района произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Dodge Journey, 68-летний житель одного из местных сел, не справился с управлением. Транспортное средство съехало с грунтовой дороги, упало в котлован, перевернулось и загорелось. В результате аварии водитель и его 51-летний пассажир, односельчанин, погибли на месте.

Полиция открыла уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель людей.

Напомним, в Чернигове полиция задержала водителя, сбившего женщину-пешехода и скрывшегося с места ДТП.

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