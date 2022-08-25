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Автомобиль превратился в металлолом: во Львове в тройном ДТП погибли два человека (фото)

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Автомобиль превратился в металлолом: во Львове в тройном ДТП погибли два человека (фото)

Фото: ГУ Национальной Львовской полиции

Во Львовской области в четверг, 25 августа, произошла смертельная авария.

В ДТП попали три автомобиля – ВАЗ, Iveco и Opel Vivaro. В аварии погибли двое мужчин.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

Авария произошла в селе Тарасовка под Львовом. В ДТП на месте трагедии погибли двое мужчин, ехавших в ВАЗ. Еще две пассажирки этого автомобиля получили травмы. В ДТП пострадал также водитель Opel.

© ГУ Национальной Львовской полиции
Фото: ГУ Национальной Львовской полиции

На месте аварии работали правоохранители. Причины ДТП устанавливаются. В полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Виновнику аварии грозит до 10 лет лишения свободы.

© прес-служба НП Львівської області
Фото: прес-служба НП Львівської області
© ГУ Национальной Львовской полиции
Фото: ГУ Национальной Львовской полиции

Напомним, в смертельном ДТП в Закарпатье погибли двое детей и 25-летний водитель.

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