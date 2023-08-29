Авто сбило коляску с ребенком: во Львове в жутком ДТП погиб 2-летний мальчик (фото)

Мальчик с мамой жил в одном из модульных городков во Львовской области.

Во вторник, 29 августа, возле села Раковец Львовского района автомобиль наехал на коляску, в которой был 2-летний мальчик. Ребенок от удара погиб на месте ДТП.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Авария произошла на трассе "Киев-Чоп" возле Львова. Там водитель автомобиля Peugeot 407 наехал на коляску с ребенком, которой управляла мать. В ДТП на месте трагедии погиб 2-летний мальчик.

Известно, что ребенок жил в одном из модульных городков во Львовской области. За рулем автомобиля находился 43-летний житель Нового Роздола Львовской области.

На трассе Киев-Чоп погиб 2-летний мальчик / Фото: прес-служба НП Львівської області

На месте аварии работали следователи. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Виновнику ДТП грозит до 8 лет лишения свободы.

Причины аварии устанавливаются.

Напомним, автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии, много раненых.

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