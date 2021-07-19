Категория
Львов
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Авто разорвало пополам: под Львовом в тройной ДТП погибла 2-летняя девочка, много травмированных (фото)

Авто разорвало пополам: под Львовом в тройной ДТП погибла 2-летняя девочка, много травмированных (фото)

Виновника аварии уже задержали.

Вблизи села Солонка, что под Львовом, на трассе Киев-Чоп в понедельник, 19 июля, произошло тройное ДТП, в котором погиб 2-летний ребенок.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

ДТП произошло из-за того, что водитель Audi, совершая обгон в запрещенном месте, врезался в грузовик, который после этого вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Daewoo.

©

На месте ДТП погибла 2-летняя пассажирка Daewoo. Еще 4 человека из этого авто, среди которых есть дети в возрасте 4 и 12 лет, попали в больницу.

© ГУ Национальной Львовской полиции
ГУ Национальной Львовской полиции

Очевидцы в соцсетях сообщают, что автомобиль Daewoo от удара разорвало пополам.

© facebook/Игорь Зинкевич
facebook/Игорь Зинкевич

Водителя Audi, 37-летнего жителя Львова, правоохранители задержали. В полиции открыли производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

©

Напомним, составлен рейтинг регионов по количеству ДТП с травмированными и погибшими пешеходами.

Новости Украины: в Луцке спасают жизнь мальчика, который попал в ДТП в набитой людьми легковушке

Новости Украины: в Луцке спасают жизнь мальчика, который попал в ДТП в набитой людьми легковушке