Авто разорвало пополам: под Львовом в тройной ДТП погибла 2-летняя девочка, много травмированных (фото)

Авто разорвало пополам: под Львовом в тройной ДТП погибла 2-летняя девочка, много травмированных (фото)

Виновника аварии уже задержали.

Вблизи села Солонка, что под Львовом, на трассе Киев-Чоп в понедельник, 19 июля, произошло тройное ДТП, в котором погиб 2-летний ребенок.

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Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

ДТП произошло из-за того, что водитель Audi, совершая обгон в запрещенном месте, врезался в грузовик, который после этого вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Daewoo.

На месте ДТП погибла 2-летняя пассажирка Daewoo. Еще 4 человека из этого авто, среди которых есть дети в возрасте 4 и 12 лет, попали в больницу.

ГУ Национальной Львовской полиции

Очевидцы в соцсетях сообщают, что автомобиль Daewoo от удара разорвало пополам.

facebook/Игорь Зинкевич

Водителя Audi, 37-летнего жителя Львова, правоохранители задержали. В полиции открыли производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, составлен рейтинг регионов по количеству ДТП с травмированными и погибшими пешеходами.

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