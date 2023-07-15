Авто нанизалось на отбойник: на Львовщине в страшном ДТП погиб ребенок (фото)

В Яворивском районе Львовской области произошло смертельное ДТП, в котором погиб 10-летний мальчик, а 19-летняя девушка и 51-летний мужчина с травмами разной тяжести госпитализированы в больницу.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Skoda Octavia, 51-летний житель района, не справился с управлением и выехал на левую обочину, где столкнулся с металлическим отбойником. В результате ДТП мальчик от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще одна пассажирка, 19-летняя жительница района, а также водитель получили травмы разной тяжести и были госпитализированы.

На месте ДТП / Фото: ГУ НП у Львівській області

По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Напомним:

В Хмельницкой области произошло смертельное ДТП во время столкновения двух автомобилей. В результате ДТП водитель автомобиля Кіа и его 25-летняя жена от полученных травм погибли на месте происшествия. Их 2-летний сын и 59-летняя пассажирка получили травмы и госпитализированы.

Читайте также: