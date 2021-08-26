Авария на "Львовской железной дороге": какая сейчас ситуация с движением поездов

Сейчас более чем на час опаздывает поезд №108 Одесса — Ужгород.
Вблизи Львова, где сошли с рельсов вагоны грузового поезда, железнодорожники работают над ликвидацией последствий аварии.
Об этом сообщает пресс-служба "Укразализныци".
Сейчас с задержкой 1 час 20 мин следует поезд №108 Одесса — Ужгород. Другие поезда курсируют по графику. Причины схода грузовых вагонов на Львовщине расследуются.
Напомним, что сегодня, 26 августа, на станции "Глинна-Навария" в Львовская области сошли с рельсов 18 вагонов грузового поезда.
Из-за этого возникла задержка в движении поездов. Время опоздания составляло до 1 ч 20 мин.