Авария на "Львовской железной дороге": какая сейчас ситуация с движением поездов

Авария на "Львовской железной дороге": какая сейчас ситуация с движением поездов

Сейчас более чем на час опаздывает поезд №108 Одесса — Ужгород.

Вблизи Львова, где сошли с рельсов вагоны грузового поезда, железнодорожники работают над ликвидацией последствий аварии.

Об этом сообщает пресс-служба "Укразализныци".

Сейчас с задержкой 1 час 20 мин следует поезд №108 Одесса — Ужгород. Другие поезда курсируют по графику. Причины схода грузовых вагонов на Львовщине расследуются.

Напомним, что сегодня, 26 августа, на станции "Глинна-Навария" в Львовская области сошли с рельсов 18 вагонов грузового поезда.

Из-за этого возникла задержка в движении поездов. Время опоздания составляло до 1 ч 20 мин.

Около Львова сошли с рельсов и перевернулись 18 вагонов грузового поезда

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