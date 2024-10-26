Во Львове задержали сотрудника ТЦК за попытку дать взятку проверяющему

Во Львове задержан работник территориального центра комплектования по подозрению в даче взятки лицу, проверявшему его деятельность.

Об этом сообщила Спецпрокуратура Западного региона.

"По данным следствия, подозреваемый за 2 тысячи долларов США пытался "подкупить" уполномоченное на проведение проверки лицо, чтобы та не привлекала к ответственности его подчиненного – старшего солдата, находящегося на рабочем месте в состоянии опьянения, — говорится в сообщении.

Военного задержали во время передачи всех денег взятки в соответствии со статьей 208 УПК РФ. В настоящее время ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Также проверяется причастность других лиц к этому преступлению.

44-летнему работнику районного территориального центра комплектования объявили подозрение в предоставлении неправомерной выгоды. Он подозревается в совершении действий в интересах третьего лица, используя свою служебную власть по предварительному сговору с группой лиц (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Досудебное расследование проводит Главное управление Национальной полиции во Львовской области при оперативной поддержке Управления стратегических расследований совместно с Военной службой правопорядка в Вооруженных Силах Украины. В расследовании принимают участие руководители Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Санкция статьи предусматривает наказание в размере от 4 до 8 лет заключения с возможностью конфискации имущества.

Напомним, украинские суды рассмотрели 314 дел об отмене новых штрафов от ТЦК и СП. В большинстве случаев суды становятся на сторону граждан.

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