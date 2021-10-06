Антивакцинаторы разослали фейковые письма от имени львовских медиков, в которых заявили о "вреде прививок"

Антивакцинаторы разослали фейковые письма от имени львовских медиков, в которых заявили о "вреде прививок"

Университет обратился и полицию и СБУ.

Антивакцинаторы разослали на электронные ящики СМИ фейковые письма от имени Львовского национального медицинского университета им. Данила Галицкого, в которых говорилось о "вреде вакцины Moderna".

Об этом сообщили на официальном сайте университета.

Антивакцинаторы придумали информацию об исследовании вакцины львовскими учеными и призвали прекратить делать прививки в Украине.

"Официально заявляем — никаких исследований по Moderna или других официально зарегистрированных вакцин против COVID-19 научные подразделения университета не проводили. Поэтому никаких "околонаучных" выводов никто не делал и обращений в Министерство здравоохранения не подавал. Считаем распространения такого письма попыткой дискредитировать наш университет, как центр серьезных научных разработок и исследований, а также очередной провокацией, целью которой является влиять на общество и продолжать разжигать антивакцинаторськи настроения", — говорится в сообщении.

Из-за распространения фейковых заявления львовские медики обратились в полицию и СБУ, поскольку считают такие действия преступными в то время, когда Украина находится на грани вспышки заболеваемости на коронавирус.

Напомним, Львов по всем показателям может в ближайшее время перейти к "красной" зоны карантина.

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