Анонимный телеграм-канал распространил угрозы о терактах во Львове: Садовой прокомментировал

Садовой считает, что пришло время, чтобы "начать серьезный разговор об отказе от этого мессенджера на всех уровнях".

Мэр Львова Андрей Садовой отреагировал на сообщения анонимных телеграм-каналов, распространивших угрозы о терактах в городе. Мэр отметил, что пока неизвестно – ИПСО это или реальные угрозы.

Об этом мэр города написал в телеграм-канале.

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"Давать определение всем событиям, которые на этой неделе происходят во Львове, должны правооханительные органы. Мы же с вами фиксируем то, что видим... Пока никто не может сказать точно – это ИПСО или реальные угрозы. Понятно одно – это уже не впервые, когда через телеграм нас пытаются запугать. Но разум должен оставаться холодным. Не должны поддаваться на провокации. Давайте не забывать, что у нас война и она также информационная", – написал он.

Садовой добавил, что власти договорились с правоохранительными органами относительно таких шагов: "Еще сегодня они предпримут ряд мер безопасности на территории всех школ города. Детали не разглашаем. Завтра утром врзле входа в каждую школу полицейский и представитель школы будут проверять всех, кто заходит. В учебное заведение могут войти только полиция, работники школы и ученики".

Кроме того, мэр Львова считает, что пришло время, чтобы "начать серьезный разговор об отказе от этого мессенджера на всех уровнях".

"Нам действительно стоит начать серьезный разговор об отказе от этого мессенджера на всех уровнях. Убежден, что нет такой платформы, на которой украинцы не смогли бы организовать большие сборы. Просто напомню, с чего началась Революция Достоинства. Прошу присоединиться к этому обсуждению всех лидеров общественного мнения", – подытожил он.

Напомним, в Министерстве внутренних дел прокомментировали информацию об угрозах терактов в школах Львова, опубликованных в анонимном тг-канале.

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