Аномальная жара: во Львове посреди улицы вспыхнули два автомобиля (фото)

Аномальная жара: во Львове посреди улицы вспыхнули два автомобиля (фото)

Температура воздуха во Львове 23 июня более 30 градусов тепла.

Во Львове в среду, 23 июня, из-за жары посреди улицы вспыхнули два автомобиля.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.

На улице Городоцкой загорелся автомобиль ВАЗ. Патрульные, увидев возгорание, начали тушить пожар. Огонь ликвидировали, авто убрали с проезжей части.

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Во время патрулирования правоохранители между домами на улице Стрыйской также заметили автомобиль Volkswagen Touran, который пылает.

"Полицейские разбили боковое стекло, переключили коробку передач на нейтральное положение и оттолкнули авто на безопасное расстояние от жилых домов", — говорится в сообщении.

В полиции призвали водителей не оставлять автомобили во время жары на открытых стоянках.

Как сообщили в Укргидрометцентре, температура воздуха во Львове 23 июня более 30 градусов тепла.

Напомним, во Львове погиб мотоциклист после столкновения с грузовиком.

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