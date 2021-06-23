Аномальная жара: во Львове посреди улицы вспыхнули два автомобиля (фото)

Температура воздуха во Львове 23 июня более 30 градусов тепла.
Во Львове в среду, 23 июня, из-за жары посреди улицы вспыхнули два автомобиля.
Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.
На улице Городоцкой загорелся автомобиль ВАЗ. Патрульные, увидев возгорание, начали тушить пожар. Огонь ликвидировали, авто убрали с проезжей части.
Во время патрулирования правоохранители между домами на улице Стрыйской также заметили автомобиль Volkswagen Touran, который пылает.
"Полицейские разбили боковое стекло, переключили коробку передач на нейтральное положение и оттолкнули авто на безопасное расстояние от жилых домов", — говорится в сообщении.
В полиции призвали водителей не оставлять автомобили во время жары на открытых стоянках.
Как сообщили в Укргидрометцентре, температура воздуха во Львове 23 июня более 30 градусов тепла.
Напомним, во Львове погиб мотоциклист после столкновения с грузовиком.