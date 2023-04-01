Американский медбрат отправился за океан, чтобы спасать раненых украинцев

Врач Эллиот пять лет работал в клинике на востоке США. Но увидев в новостях, что в Украине из-за российской агрессии каждый день страдают люди, он отправился за океан, чтобы стать волонтером.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Два месяца назад Эллиот прибыл в Украину. Для сотрудничества он выбрал больницу святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова, куда госпитализируют раненых военных и мирных жителей.

"Когда наши пациенты поправляются, испытываю истинное удовольствие от работы, которую выполняю в этой больнице. На моих глазах их раны исцеляются. Поэтому радуюсь, когда пациенты, которым здесь помогли, делают свои первые шаги", – рассказывает американец.

Мужчина работает медбратом отделения №1 Центра хирургии и онкологии и собственными глазами каждый день видит пострадавших из-за захватчиков пациентов.

Ранее мы сообщали, что в Одессе впервые сделали трансплантацию сердца. Врачи успешно провели сверхсложную операцию и спасли 43-летнего мужчину.