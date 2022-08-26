"Агентка Кремля": бывшую руководительницу ОПЗЖ во Львове задержали за государственную измену (видео)

Бывшую главу Львовской областной организации партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" и общественного движения Виктора Медведчука "Украинский выбор — право народа" на Львовщине подозревают в госизмене.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.



По данным следствия, подозреваемая является агентом российских спецслужб. По их указаниям она организовывала и лично участвовала в проплаченных массовых мероприятиях, активно распространявших ложные данные для дестабилизации общественно-политических настроений на Львовщине и смены действующей власти в стране.

"Контрразведка СБУ разоблачила агентку Кремля. Для прикрытия собственной взрывной деятельности, проникновения в кулуары органов государственной власти, а также распространения дезинформации в интересах агрессора она использовала журналистские удостоверения и "документы" некоторых корпораций безопасности, легитимность которых устанавливается", — сообщили в СБУ.

Подозреваемая поддерживала связь с кураторами через соцсети и электронную почту, туда же посылала отчеты о проведении подрывной деятельности.

Во время обысков у фигурантки и других причастных контрразведчики обнаружили и изъяли материалы, подтверждающие совершение уголовного правонарушения. А также документы, подтверждающие ее связь с политическими и общественными структурами аффилированными с бывшим пророссийским нардепом Виктором Медведчуком.

Фигурантке уже сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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