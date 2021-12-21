9 сынишек и 7 дочерей: во Львове женщина родила своего 16 ребенка (фото)

Медики отметили, что женщина — настоящая рекордсменка.
Во Львове женщина родила своего 16 ребенка. Мать-героиня воспитывает 9 сынишек и 7 дочерей.
Об этом сообщили в роддоме городской клинической больницы №3 г. Львова.
Медики отметили, что женщина является настоящей рекордсменкой и даже могла бы войти в Книгу рекордов Гиннеса, поскольку родила 16 детей.
Всего у женщины было 16 родов, 12 из которых – в отделении городской клинической больницы №3 г. Львова. Медики отметили, что они уже привыкли к роженице.
"16 декабря родился 9 сынишек, а дома еще есть 7 дочерей. Будьте здоровы. Ждем через 2 года", — говорится в сообщении львовских медиков.
Напомним:
- В Ровенской области живет мама-рекордсменка Светлана Ковалевич, у которой 19 детей. В декрете женщина уже 30 лет. Почти столько же ее старшему сыну. Практически ежемесячно в этой семье праздник — празднуют дни рождения детей, каждый из которых Светлана помнит безошибочно.
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