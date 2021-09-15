9-летнюю девочку на пешеходном переходе во Львовской области сбила машина: ребенка госпитализировали

Полиция открыла уголовное производство.
Во вторник, 14 сентября, на улице Петрушевича в городе Буск Золочевского района водитель сбил 9-летнюю девочку на пешеходном переходе. ДТП произошло в 17:20.
Как предварительно установили правоохранители Львовщины, за рулем автомобиля "ВАЗ 2108" находился 74-летний житель одного из сел Золочевского района. Он сбил 9-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
В результате ДТП девочка получила травмы и была госпитализирована в больницу.
По факту следователи территориального подразделения полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, в одном из сел Яворовского района Львовской области отец сбил насмерть свою двухлетнюю дочь.