9-летнюю девочку на пешеходном переходе во Львовской области сбила машина: ребенка госпитализировали

9-летнюю девочку на пешеходном переходе во Львовской области сбила машина: ребенка госпитализировали

Полиция открыла уголовное производство.

Во вторник, 14 сентября, на улице Петрушевича в городе Буск Золочевского района водитель сбил 9-летнюю девочку на пешеходном переходе. ДТП произошло в 17:20.

Как предварительно установили правоохранители Львовщины, за рулем автомобиля "ВАЗ 2108" находился 74-летний житель одного из сел Золочевского района. Он сбил 9-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП девочка получила травмы и была госпитализирована в больницу.

По факту следователи территориального подразделения полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, в одном из сел Яворовского района Львовской области отец сбил насмерть свою двухлетнюю дочь.

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