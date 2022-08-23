8 лет ждала "освобождения" от Украины, но сбежала во Львовскую область: СБУ задержала фанатку Путина

Во Львовской области СБУ задержала жительницу Донецкой области, которая поддерживала войну России против Украины.

Предательница "8 лет ждала освобождения от Украины", но когда пришли "освободители" — сбежала во Львовскую область.

Об этом сообщили в СБУ во Львовской области и в прокуратуре Львовской области.

Жительница Донецкой области поддерживала войну против собственного народа. Она в социальных сетях распространяла кремлевскую пропаганду, восхваляла действия оккупантов, в частности Иловайскую трагедию, и поддерживала диктатора Путина. Также она призвала к прекращению существования государства Украины.

Фото: Facebook/Управление СБУ во Львовской области

"В начале августа кремлевская поклонница прибыла на Львовщину, где и скрывалась от своих "российских освободителей" (сама же она родом из Донецкой области). Оперативники спецслужбы мгновенно установили местонахождение злоумышленницы и в ходе неотложных следственных действий задержали женщину на месте", — говорится. .

Фото: Facebook/Управление СБУ во Львовской области

Злоумышленницы уже сообщены о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников) УК Украины. Избрана мера пресечения — содержание под стражей, с возможностью внесения залога в размере 744 тыс грн.

Фото: Facebook/Управление СБУ во Львовской области

Фото: Facebook/Управление СБУ во Львовской области

Напомним, СБУ задержала агента спецслужб РФ.

Читайте также: