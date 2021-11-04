"6-9 детей ежедневно попадают в COVID-отделение": врач назвала симптомы коронавируса у малышей

Большинство детей, которые попадают в стационары, не имеют сопутствующих заболеваний, говорит врач.

Коронавирус стал более агрессивным к детям. В больницы с COVID-19 попадают даже младенцы.

Об этом в интервью ZAXID.NET рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии львовской детской больницы Охматдет Вера Приймакова.

По ее словам, сейчас во Львовской областной детской больнице COVID-19 находятся 40 детей.

"Это дети от месячного возраста и старше. Самый старший ребенок — это мальчик 17 лет. Он находится в реанимационном отделении, у него есть двусторонняя пневмония и плюс у него есть сопутствующий избыточный вес", — рассказала врач.

По ее словам, большинство детей, которые попадают в стационары, не имеют сопутствующих заболеваний.

"Если из тех 40 пациентов, которые сейчас находятся в стационаре — то это может быть один или два ребенка, которые имеют сопутствующие заболевания какие-то. Все остальные дети были полностью здоровы к этому моменту, когда они попали в стационар с ковидной инфекцией", – говорит Вера Приймакова.

По ее словам, дети болеют COVID-19 легче по сравнению со взрослыми, однако бывают и тяжелые случаи среди детей.

"Да, у детей есть более легкое течение заболевания — то есть это могут быть легкие формы, это могут быть средние формы тяжести. Но, к сожалению, есть и тяжелые, и крайне тяжелые формы течения у детей, больных ковидом", — говорит Вера Примакова.

Из-за агрессивного штамма коронавируса все больше детей попадают в больницы.

"Если смотреть статистику, то в течение суток может поступать шесть-девять детей в ковидное отделение", – говорит врач.

Вера Приймакова назвала симптомы коронавируса у детей.

"Не у всех детей есть потеря обоняния, не у всех детей есть потеря вкуса. Очень часто у детей появляется достаточно высокая лихорадка, появляются катаральные явления и нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта. Если, например, из 40 детей — то 20% могут иметь воспалительные явления, то есть могут иметь пневмонию. А у других детей этого нет", — говорит специалист.

Врач также рассказала, в каком случае детей госпитализируют в стационар.

"Есть детки, поступающие с выраженным интоксикационным синдромом, с высокой лихорадкой. Они поступают обезвоженные, потому что у них есть нарушения желудочно-кишечного тракта, диарея, бывает и рвота – соответственно, таких детей мы кладем в стационар", — добавила она.

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