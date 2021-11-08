5-9 тысяч долларов за "сотку": возле Львова продавали земельные участки на территории военного городка

5-9 тысяч долларов за "сотку": возле Львова продавали земельные участки на территории военного городка

Армейский чиновник организовал противоправное отчуждение 1,5 га земли.

Начальник квартирно-эксплуатационного отдела (КЭВ) Минобороны систематически фальсифицировал документы, чтобы вместе с сообщниками распродать 1,5 га земельных участков на территории военного городка в поселке Брюховичи возле Львова.

Об этом сообщили в понедельник, 8 ноября, в пресс-службе СБУ.

Следствием установлено, что при согласовании акта земельного участка злоумышленник вносил недостоверные данные о размещении граничных знаков охранной полосы. Такими незаконными манипуляциями он изымал земли из собственности Министерства обороны. По оценкам экспертов, от этого государство понесло убытки на сумму более 20 млн грн.

Сообщником армейского чиновника был депутат поселкового совета, член земельной комиссии. Чиновник "проталкивал" решение Брюховичского поселкового совета, по которому незаконно отчужденные земли попадали на баланс общины.

Также читайте В Черкасской области земельные участки АТОшников едва не отдали родственникам руководства села

"На захваченные площади дельцы изготовляли фиктивное право собственности, оформляя на подставных лиц, и продавали по цене примерно 5-9 тысяч долларов США за "сотку" (0,01 га)", — сообщили в СБУ.

Начальник квартирно-эксплуатационного отдела уведомлен о подозрении в совершении преступления по ст. 426-1 (превышение военным лицом власти или служебных полномочий) УК Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к сделке.

Напомним, ранее незаконно присвоенный земельный участок под Борисполем вернули в собственность Минобороны.

Читайте также:

Украинцы могут потерять свои земельные участки: объяснение Минюста

В Украине открывается рынок земли: что стоит знать

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку