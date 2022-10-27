45-летний педофил во Львове развращал 9-летнюю девочку и снимал ее в порно: его отправили за решетку

На Львовщине приговорили к 9 годам заключения 45-летнего уроженца Яворовского района за изготовление детской порнографии и развращение 9-летней девочки.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.

"В течение января-февраля этого года осужденный находился в квартире своей знакомой во Львове. Время от времени он оставался один на один с 9-летней девочкой. Совершенно осознавая, что рядом малолетняя девочка, он фотографировал ее на мобильный телефон "в откровенно сексуальном поведении с обнажением". Такие изображения – это детская порнография", — говорится в сообщении.

Также установлено, что обвиняемый систематически совершал в отношении девочки развратные действия и в то же время делал фото- и видео на камеру.

Суд поддержал позицию прокурора и приговорил педофила к 9 годам лишения свободы.

Развращение детей в Украине

В Киеве на скамье подсудимых оказался мужчина, который переоделся в женщину, пробрался в школьную уборную и совершил развратные действия в отношении ребенка.

Еще одного 55-летнего мужчину, жителя Ивано-Франковска, будут судить за развращение 4-летней дочери, которую он еще и снимал в порнографии.

Также под Киевом задержали мужчину, который развращал шестилетнюю девочку. 37-летний извращенец обнаженным лег в постель к малолетнему ребенку и пытался совершать развратные действия.

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