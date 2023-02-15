44-летний львовянин годами совершал сексуальное насилие над своей малолетней дочерью: фото

Злоумышленник заставлял свою дочь сниматься в порно и удовлетворял свои половые пристрастия неестественным способом.

Во Львове правоохранители взяли под стражу 44-летнего местного жителя, совершавшего сексуальное насилие над своей малолетней дочерью.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Как установили правоохранители, 44-летний львовянин годами развращал родного ребенка.

"Злоумышленник совершал развратные действия в отношении своей малолетней дочери, развращал ее, принуждал к изготовлению изображений порнографического характера с ее участием, совершал насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, а также сохранял детскую порнографию", — говорится в сообщении.

Достигнув совершеннолетия, потерпевшая обратилась за помощью к психологу, а затем сообщила правоохранителям о преступлениях, которые годами совершал по отношению к ней отец.

Полицейские провели обыски по месту жительства мужчины, в ходе которых обнаружили доказательства его причастности к совершению преступлений, о которых сообщила его дочь. Все изъятое отправили на экспертизу.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении ряда уголовных правонарушений. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, – до пятнадцати лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, в Одесской области осудили 43-летнего жителя Измаильского района, который длительное время насильно развращал свою названную 13-летнюю дочь.

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