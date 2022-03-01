40 тысяч переселенцев прибыли на Львовщину: сколько людей еще может принять область

40 тысяч переселенцев прибыли на Львовщину: сколько людей еще может принять область

Во Львове работает центр помощи внутриперемещенным лицам.

По официальным данным, во Львовщину прибыло почти 40 тысяч внутри перемещенных лиц.

Об этом сообщил глава ЛОГА Максим Козицкий на своем канале в Telegram.

"Это официальные данные, однако кроме того, мы должны понимать, что есть еще тысячи человек, которые нашли жилье через родных и знакомых. Сегодня область готова принять еще 20 тысяч человек. Но ежедневно эта цифра увеличивается. Мы говорим не об ориентировочных цифрах, а об помещениях, способные обеспечить кроватью, питанием, местом для личной гигиены", — отметил глава Львовщины.

Он добавил, что через службу по делам детей во Львовской области нашли убежища более 330 детей из детских домов. 39 из них прибыли вчера, 28 февраля, из Киевской области.

"У нас есть места и ожидаем прибытия еще десятков детей. Однако сейчас, к сожалению, есть проблемы с эвакуацией из восточных областей Украины", — отметил он.



Напомним, на стадионе Арена-Львов работает центр помощи переселенцам, который помогает найти жилье, транспорт или переждать и согреться на месте, если люди планируют ехать дальше на Запад.



Для всех, кто нуждается в помощи с расселением, действует "линия 112". И чат-боты "Горячей линии" Львовщины: в Viber и Telegram.

Также контакты центра на Арене-Львов: