40 минут умоляла о помощи: во Львове во время выгула собаки 34-летняя женщина провалилась в канализацию

40 минут умоляла о помощи: во Львове во время выгула собаки 34-летняя женщина провалилась в канализацию

Патрульные вытащили пострадавшую из ямы

Во Львове на улице Сахарова во время выгула собаки провалилась в канализационный колодец 34-летняя женщина.

Также читайте В Черкасской области в канализационной яме погибли двое мужчин

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.

Правоохранителей вызвал мужчина, который сообщил, что на улице слышны крики женщины о помощи. На место происшествия приехали патрульные. Они прибежали на туда, откуда раздавались крики. Выяснилось, что львовянка во время выгула собаки провалилась в канализацию. Потерпевшая стояла по шее в воде. Женщина призналась, что уже 40 минут умоляет о помощи, ей холодно, она обессиленная и больше нет сил. Рядом с местом происшествия бегала собака.

Патрульные вытащили пострадавшую из ямы. Она поблагодарила спасителей и отказалась от медицинской помощи. Также патрульные сообщили коммунальщиков, которые накрыли канализационный колодец.

Напомним, в Ровно женщина упала в канализацию и провела там всю ночь.

Также в Луганской области мужчина обнаружил в канализации тела своих родственников.

Новости Украины: в центре Днепра девушка провалилась под асфальт

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку