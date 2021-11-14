36-летний львовянин "заминировал" отдел полиции: всех копов эвакуировали (фото)

За псевдоминирование задержанному грозит лишение свободы от двух до шести лет.

Во Львове 36-летний местный житель анонимно сообщил о заминировании отдела полиции на Сыхове. Из помещения эвакуировали работников, однако информация о заминировании не подтвердилась, а минера нашли.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

"13 ноября в полночь в полицию поступило анонимное сообщение о том, что отдел полиции на Сыхове во Львове заминирован. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи, сотрудники других служб полиции Львовщины, а также патрульные полицейские", – говорится в сообщении.

Правоохранители обследовали помещение и близлежащую территорию, но взрывоопасных предметов не обнаружили.

Через несколько часов правоохранители установили личность анонима. Им оказался 36-летний львовянин. По его словам, в полицию он позвонил по телефону, находясь в нетрезвом состоянии.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание – лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку