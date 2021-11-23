31-летний житель Львовской области дома массово подделывал COVID-сертификаты

Мужчина брал за фейковый сертификат 1 тыс.грн.

На Львовщине полицейские разоблачили 31-летнего жителя Яворивского района, который подделывал сертификаты о вакцинации от коронавируса.

Как рассказали в полиции области, во время обысков дома у подозреваемого правоохранители обнаружили несколько десятков поддельных международных свидетельств о вакцинации, бланки, печати и компьютерную технику для их изготовления. Все это изъяли.

Полицейские установили, что 31-летний местный житель производил дома поддельные сертификаты о вакцинации от коронавирусной болезни и продавал их. За каждый поддельный документ брал около 1 тыс. грн.

В понедельник, 22 ноября, нарушителю сообщили о подозрении по ч.1 и ч.3 ст.358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Новости Николаева: 15-летний школьник создал фейковую "Дія" и продавал коронавирусные сертификаты

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