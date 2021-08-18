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31-летний водитель BMW влетел сразу в два грузовика во Львовской области: авто сильно раздавило (фото)

31-летний водитель BMW влетел сразу в два грузовика во Львовской области: авто сильно раздавило (фото)

Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Водителя легковушки и его пассажира госпитализировали.

Во вторник, 17 августа, около 13:00 на автодороге "Киев-Чоп" возле города Броды в Золочевском районе Львовской области произошла автотроща. Как предварительно установили правоохранители, 31-летний житель Черновцов за рулем BMW, обгоняя грузовик Mercedes, влетел в седельный тягач MAN, который двигался во встречном направлении.

После этого легковушка, двигаясь по инерции, столкнулся еще с одним грузовиком Mercedes, за рулем которого был 37-летний львовянин, информируют в полиции Львовщины.

© Главное управление Национальной полиции во Львовской области
Главное управление Национальной полиции во Львовской области

В результате столкновения водитель BMW и его пассажир, 39-летний житель Ивано-Франковска, получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

© Главное управление Национальной полиции во Львовской области
Главное управление Национальной полиции во Львовской области

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, на объездной дороге Львова в тройном ДТП погибла женщина.

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