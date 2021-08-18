31-летний водитель BMW влетел сразу в два грузовика во Львовской области: авто сильно раздавило (фото)

31-летний водитель BMW влетел сразу в два грузовика во Львовской области: авто сильно раздавило (фото)

Водителя легковушки и его пассажира госпитализировали.

Во вторник, 17 августа, около 13:00 на автодороге "Киев-Чоп" возле города Броды в Золочевском районе Львовской области произошла автотроща. Как предварительно установили правоохранители, 31-летний житель Черновцов за рулем BMW, обгоняя грузовик Mercedes, влетел в седельный тягач MAN, который двигался во встречном направлении.

После этого легковушка, двигаясь по инерции, столкнулся еще с одним грузовиком Mercedes, за рулем которого был 37-летний львовянин, информируют в полиции Львовщины.

Главное управление Национальной полиции во Львовской области

В результате столкновения водитель BMW и его пассажир, 39-летний житель Ивано-Франковска, получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

Главное управление Национальной полиции во Львовской области

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, на объездной дороге Львова в тройном ДТП погибла женщина.

ДТП с дорог Украины – "ДжеДАИ" за 17 августа 2021 года

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