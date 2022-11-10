27-летний водитель Lexus сбил насмерть мужчину в центре Львова: фото

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Во Львове водитель автомобиля Lexus сбил насмерть пешехода. ДТП произошло в среду, 9 ноября, около 19:20 на улице Лычаковской.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Lexus RX 400h", 27-летний львовянин, совершил наезд на пешехода, 42-летнего местного жителя. От полученных в результате ДТП травм мужчина скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Фото: Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Фото: Главное управление Национальной полиции во Львовской области

По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, на трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП. Легковушка влетела в грузовик, в результате чего водитель Daewoo Nexia погиб на месте.

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