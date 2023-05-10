21-летней девушке из Львовщины сформировали челюсть из собственной ноги: фото

21-летней девушке из Львовской области была проведена сложная реконструктивная операция по закрытию дефекта с помощью фрагмента кости с ее собственной ноги. Поскольку в Украине нет должного оборудования, операцию проводили в США.

Об этом сообщает Львовская областная детская больница "Охматдет".

Сейчас Ане 21 год, она проживает в городе Самбор Львовской области. История ее болезни началась еще с рождения. После рождения у Анны диагностировали злокачественную опухоль челюсти – тератому.

"Опухоль имела аж 20 см. На 4-й день после рождения девочку прооперировали в "Охматдете" челюстно-лицевой хирург профессор Иван Готь и заведующий хирургическим отделением Роман Стеник. Жизнь Ани спасли, но ей было тяжело дышать и есть. В возрасте 9 лет девочке провели реконструктивную операцию, но это было кратковременным решением", – сообщили львовские медики.

Операцию 21-летней девушке из Львова делали в США. Фото: Львовская областная детская больница "Охматдет".

Чтобы окончательно победить болезнь Анне предложили современное решение — сложную реконструктивную операцию по закрытию дефекта с помощью фрагмента кости с ее ноги. Поскольку нигде в Украине нет оборудования для такой операции, девушка вместе со своим врачом отправилась в США.

"Автотрансплантацию сделали из малоберцовой кости на сосудистой ножке, то есть отделили часть кости ноги вместе с сосудом, который будет питать челюсть. Такие микроваскулярные операции — это длительная работа, ведь надо было аккуратно отпрепарировать кость с сосудами и поместить в участок дефекта в челюсти, сформировав ее анатомические особенности челюсти. Тонкая скульптурная работа, которая требует времени и умений хирургов", — говорится в сообщении "Охматдета".

К спасению Ани привлекли Джейсона Поттера (Dr. Jason Potter) и Ланса Оксфорда (Dr. Lance Oxford) – ведущих пластических хирургов из США, специализирующихся на микровакскулярных реконструктивных операциях.

"Поскольку Гость Иван Мирославович — мой учитель и наставник, мне важно было продолжить лечение Ани, поэтому я больше полугода убеждала и просила американцев помочь нам решить ее проблему. Планирование операции у нас заняло около полугода", — рассказала хирургиня Кристина Пограничная.

21-летняя девушка уже вернулась домой. Фото: Львовская областная детская больница "Охматдет".

Сейчас Аня восстанавливается и вернулась домой. Если она захочет, ей смогут провести еще и косметическую операцию.

Напомним, в Киеве проведена уникальная операция на мозге девушки, раненой при обстреле Умани.

Также впервые в украинской медицине ребенку провели операцию на мозге с пробуждением — когда пациента выводят из наркоза во время хирургического вмешательства и общаются с ним, чтобы контролировать и не повредить важные участки мозга.

Читайте также: