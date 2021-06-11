18 супружеских пар мечтают усыновить младенца, которого мама оставила в львовском "Окне жизни"

Оставленный мальчик имеет шанс получить новую семью.

Младенец, которого мама оставила в "Окне жизни" во Львове, вскоре может получить новых родителей. Ребенка хотят усыновить немало супружеских пар.

Сейчас маленький Александр-Юрий находится в детском доме и на учете в Службе по делам детей, а когда мальчику предоставят соответствующий статус, тогда и начнется процедура усыновления, пишет Тvoemisto.tv.

Поскольку ребенок маленького возраста, то шанс получить новую семью у него может появиться совсем скоро. В районе, где находится малыш, на учете стоит около 18 супружеских пар, которые хотят усыновить ребенка. Поэтому им поочередно представят Александра-Юрия.

"После прохождения всех процедур, получение решения суда и завершения сроков апелляции, ребенок может идти в семью", — рассказал начальник Службы по делам детей Львовской ОГА Владимир Лис.

Всего на сегодня во Львовской области есть 99 супружеских пар, ожидающих ребенка. А детей, подлежащих усыновлению, почти 400, но большинство из них находятся под опекой, в приемных семьях, детских домах семейного типа. Детей, находящихся вне семьи — более 100. В основном это дети старшего возраста и дети с инвалидностью.

Напомним, малыша, который ожидает усыновления, 9 мая оставили в "Окне жизни" Львовской городской детской больницы. Мать ребенка также оставила записку с извинениями, что бросила сына, и просьбой найти ему хорошую семью. Мальчику было всего 5 дней от роду. Малыш был очень опрятным и ухоженным. В больнице его назвали Юрчиком. Недавно из больницы его передали в детский дом.

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