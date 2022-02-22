14-летняя девушка записала предсмертное видео и бросилась под поезд: подробности трагедии во Львове

Школьница покончила с собой и перед этим сняла видео.

14-летняя девушка совершила самоубийство на железнодорожном переезде во Львове. Перед этим школьница записала видео, в котором рассказала о намерении покончить с собой.

Ролик распространился в соцсети, его можно посмотреть здесь.

"Я иду ложиться под поезд и просто знайте, я вас всех ненавижу", — сказала девушка и обвинила родных в том, что ее якобы не положили в больницу.

Впрочем, чем болела девушка и болела ли на самом деле — неизвестно.

Напомним, сегодня, 22 февраля, около 09:50 на железнодорожной станции "Сихов" на ул. Зеленая, 308 во Львове под колесами поезда погибла 14-летняя ученица одной из львовских школ. По предварительным данным полиции, школьница покончила с собой. О смерти девушки сообщил в полицию машинист пассажирского поезда "Черновцы-Львов", под колеса которого она и бросилась.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ее смерти и решает вопросы правовой квалификации происшествия.

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